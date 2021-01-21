شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوسي: مشاورات مع الديمقراطيين استعداداً لمحاكمة ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها ستتشاور خلال الأيام المقبلة مع النواب الديمقراطيين بشأن مدى استعداد مجلس الشيوخ لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار مساءلته لدوره في أعمال الشغب والعنف التي شهدها مبنى الكونجرس في السادس من يناير.

وأضافت بيلوسي للصحفيين "سأتحدث مع المسؤولين بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعدا للمحاكمة لمن كان رئيسا للولايات المتحدة لدوره في التحريض على التمرد المسلح في الكابيتول".