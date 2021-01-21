المجر أول دولة تقرّ اللقاح الروسي في الاتحاد الأوروبي

أصبحت المجر أول دولة بالاتحاد الأوروبي تقر استخدام اللقاح الروسي المضاد لكوفيد19- في مجازفة من جانب رئيس الوزراء فيكتور أوربان قبل الانتخابات لتسريع خروج البلاد من أزمة فيروس كورونا.

وأعلن وزير الدولة المجري جيرجيلي جولياس في إيجاز صحفي اليوم الخميس أن هيئة تنظيم الدواء المجرية منحت موافقة طارئة للقاح "سبوتنيك في" الروسي وأيضا للقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء ويأتي القرار عقب ضغط من جانب أوربان لتسريع الوتيرة وتجاهل الاتحاد الأوروبي الذي لم يقر بعد أي منهما.

وفي حين أن أوربان دائما ما يُنتقد في الاتحاد الأوروبي لعلاقته الدافئة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة الحزب الشيوعي الصيني، فربما يكون فقط أول قائد غربي وليس الوحيد الذي يعتزم شراء بدائل من الشرق وسط تباطؤ تسليم اللقاحات الغربية أدى لغضب الحكومات .

وتدرس الحكومة في بودابست أيضا شراء اللقاح الصيني من سينوفارم.

ويتعرض أوربان لضغط هائل أيضا قبل انتخابات 2022 البرلمانية التي من المتوقع أن تكون الأكثر احتداما خلال سنوات بعد اتحاد المعارضة ضد الزعيم الذي تولى المنصب أربع مرات. وتعهد أيضا بحماية معايير المعيشة في البلاد وهو أمر صعب بعدما توقعت حكومته تراجعا اقتصاديا بنسبة 4.6 % لعام .2020

ويزور وزير الخارجية المجري بيتر شيجارتو موسكو غدا الجمعة حيث ربما يتفق على شراء كمية كبيرة من اللقاح الروسي.

وقال وزير الدولة جولياس: "إننا لا نريد سوى شراء لقاحات تم استخدامها بالفعل بالنسبة لملايين عدة من الأشخاص، لقاحات تعتبرها السلطات المجرية آمنة وفعالة وتم إقرارها".