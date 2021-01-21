مقتل 23 على الأقل في هجوم انتحاري مزدوج في بغداد

قالت مصادر أمنية وطبية إن تفجيرا انتحاريا مزدوجا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة أكثر من 50 في سوق ببغداد اليوم الخميس في أول هجوم من نوعه منذ سنوات. فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتندر التفجيرات الانتحارية في العاصمة العراقية منذ هزيمة تنظيم داعش في 2017، حيث وقع آخرها في يناير كانون الثاني 2018.

وقال الجيش العراقي إن مهاجمين يرتديان سترتين ناسفتين فجرا نفسيهما وسط المتسوقين في سوق مزدحمة في ساحة الطيران بوسط بغداد، مضيفا أن عدة أشخاص قتلوا.

وأبلغ متحدث باسم وزارة الداخلية رويترز أن عدد القتلى 23 على الأقل، قائلا إن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد لأن بعض الجرحى في حالة حرجة.

وشاهد مصورو رويترز بركا من الدماء في مكان الهجوم بعد وقت قصير من وقوعه. ويُظهر مقطع فيديو صُورا من سطح مبنى انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للانفجار الثاني الذي أدى إلى تطاير الأشخاص المتجمعين في المنطقة.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على الإنترنت عدة أشخاص قتلى وجرحى على ما يبدو. فيما لم تذكر السلطات العراقية بعد من تعتقد أنه المسؤول عن التفجير لكنها وصفته بأنه حادث إرهابي.