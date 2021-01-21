روسيا.. تسجيل 21887 إصابة جديدة و612 حالة وفاة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا، الخميس، تسجيل 21887 إصابة جديدة و612 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت السلطات الصحية الروسية، في تقريرها اليومي، إنه بتسجيل هذا العدد بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 3 ملايين و655 ألفاً و839 إصابة.

وأضافت أن مجموع حالات الوفاة وصل إلى 67832، فيما تماثل 26902 شخص للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3 ملايين و54 ألفاً و431 شخصاً.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعاً تدريجياً في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول باستخدام لقاح "سبوتنيك- V".