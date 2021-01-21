شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوسي: «الشيوخ» مستعد لاستقبال طلب محاكمة ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، مؤتمراً صحفياً، أكدت فيه أن اقتحام الكونجرس في 6 يناير حدث يجب معالجته.

وأضافت: مجلس الشيوخ أبلغنا أنه مستعد الآن لاستقبال طلبنا لمحاكمة ترامب.

وتابعت بيلوسي: سنسعى إلى عزل الرئيس السابق لدوره في أحداث الكونجرس، موضحة: يجب استكمال التحقيقات لمعرفة مسؤولية كل الأطراف في أحداث 6 يناير.

وأشارت بيلوسي إلى مراجعة كل تفاصيل ما حدث لمحاكمة المسؤولين عن التمرد الذي وقع في 6 يناير