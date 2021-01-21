شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات تضرب بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بريطانيا، الخميس، إجلاء آلاف السكان من المناطق التي ضربتها الفيضانات إثر تعرض البلاد لعاصفة كريستوف.

وتوجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى المناطق التي ضربتها الفيضانات في بريطانيا وتحدث إلى السكان في مناطق ديدسبري، ومانشستر الكبرى.

وفي منطقة ريكسهام الصناعية الواقعة في شمالي ويلز، كافح عمال الإغاثة والطوارئ لمنع وصول الفيضانات إلى مصنع لقاح أكسفورد أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وحذر جونسون من المزيد، وأدى تساقط الأمطار على أجزاء من المملكة المتحدة إلى ارتفاع منسوب نهر ميرسي إلى مستوى قياسي يقدر بـ 3.27 متر، متجاوزاً الارتفاع السابق بـ 3 أمتار، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.