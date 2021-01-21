شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يوجه رسالة إلى طلاب الجامعات للتعامل مع قيود كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ الخميس؛ طلاب الجامعات على الاعتناء ببعضهم بعضاً للتغلب على الضغط والاكتئاب الناجمين عن قيود فيروس كورونا؛ التي قال إنها لن تُرفع قريباً.

واجتمع ماكرون بطلاب من جامعة باريس للوقوف على ما يشعرون به من قلق نتيجة قيود فيروس كورونا، وآثار تلك القيود مثل الشعور بالوحدة وتضرر الاقتصاد الذي سيؤثر بدوره في فرص العمل.

وتفرض فرنسا حظراً للتجول يبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً.

وقال ماكرون: «ينبغي لكم أن تعتنوا ببعضكم بعضاً. أمامنا فترة قاسية ثانية في ظل الفيروس وكثير من القيود».