شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل متفائلة بحصول توافق سياسي أوسع مع بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس؛ أن «هناك نطاقاً أوسع بكثير»، خصوصاً في مجال المناخ، للتعاون مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منه مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: «إذا نظرتم ببساطة إلى المراسيم التي وقّعها أمس (الأربعاء بايدن)، يمكنكم ملاحظة أن بإمكاننا العمل معاً من جديد» في مجالات مثل المناخ والهجرة.

وأضافت أنه في الوقت نفسه «يجب أن ندرك أنه مع تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد ستحصل أيضاً مناقشات حول طريقة القيام بالأمور بشكل جيّد للبلدين»، مشيرةً إلى أنه لا ينبغي توقع تفاهم حول كافة المواضيع.

وتابعت: «يُقال في كل مكان، وعن وجه حقّ، إن أوروبا يجب أن تتحمّل مزيداً من المسؤوليات، ليس فقط على الصعيد العسكري؛ إنما أيضاً على الصعيد الدبلوماسي أيضاً، وفي الكثير من المجالات الأخرى، لكن الخبر السار هو أننا في ألمانيا، مستعدّون للقيام بذلك، وكذلك الاتحاد الأوروبي ».

وختمت المستشارة الألمانية بالقول إن «التعاون مبني مجدداً وببساطة على أساس أوسع للقناعات المشتركة».