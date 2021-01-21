شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بايدن: أمريكا ستنضم لآلية «كوفاكس» للقاحات وستبقى عضواً بمنظمة الصحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز

قال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، الطبيين، الخميس، لمنظمة الصحة العالمية؛ إن الولايات المتحدة تنوي تحت قيادة بايدن الانضمام إلى آلية «كوفاكس» التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة.

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالإعلان الذي أدلى به فاوتشي للمجلس التنفيذي للمنظمة، قائلاً: «هذا يوم جميل لمنظمة الصحة العالمية ويوم جميل للصحة العالمية».

وقال فاوتشي، الذي كان يتحدث من واشنطن في مؤتمر عبر الفيديو بعد يوم من تنصيب بايدن رئيساً: «سيصدر الرئيس بايدن توجيهاً في وقت لاحق اليوم يتضمن نية الولايات المتحدة الانضمام إلى كوفاكس، ودعم مبادرة إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 لتعزيز الجهود متعددة الأطراف الخاصة بلقاحات كوفيد-19، والتوزيع العلاجي والتشخيصي والعدالة في الحصول عليها والبحث والتطوير».

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الدول الأشد فقراً في فبراير/ شباط بموجب برنامج «كوفاكس» الذي تديره منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي للقاحات، بحسب ما قاله مسؤولون في المنظمة هذا الأسبوع؛ لكن المسؤولين أثاروا مخاوف من أن الدول الأكثر ثراء ستنال رغم ذلك نصيب الأسد من الجرعات المتاحة.

وقال فاوتشي إن الولايات المتحدة ستظل عضواً في منظمة الصحة العالمية، و«ستفي بالتزاماتها المالية»، مضيفاً أنها ستعمل مع باقي الدول الأعضاء، وعددها 193 دولة، لإصلاح المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس السابق، دونالد ترامب، أوقف تمويل المنظمة، التي كانت واشنطن أكبر المانحين لديها، وأعلن عن عملية للانسحاب منها في يوليو/ تموز 2021، فيما كان يعتبر جزءاً من انسحاب واشنطن من المنظمات متعددة الأطراف.

وقال تيدروس إن «منظمة الصحة العالمية عائلة من الدول، ونحن جميعاً سعداء لبقاء الولايات المتحدة ضمن العائلة».