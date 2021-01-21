شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذي أم القيوين يصدر تعميماً بشأن إجراءات التصدي لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، تعميماً لكل الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن تعديل إجراءات التصدي لجائحة كورونا، لموظفي حكومة أم القيوين، على أن يتم العمل به اعتباراً من الأحد، 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ونص التعميم على إجراء فحص مسحة الأنف «PCR» لكل موظفي حكومة أم القيوين كل 7 أيام، على نفقة الموظف الخاصة، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح «كوفيد-19»، والموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم القاح «كوفيد-19» وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن يقوموا بإجراء فحص مسحة الأنف «PCR» كل 7 أيام، وتتحمل الجهات الحكومية نفقات إجراء الفحص في هذه الحالة.

ويأتي إصدار التعميم تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها، وحفاظاً على صحة الموظفين ضمن بيئة عمل آمنة.

وحث التعميم كل الجهات الحكومية في إمارة أم القيوين على تشجيع الموظفين والعاملين لديها للتوجه لأخذ لقاح «كوفيد-19» الذي يتوفر للجميع بشكل مجاني.