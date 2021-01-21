شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاسيكو» الاتحاد والنصر الأحد بدل الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، تقديم مباراة اتحاد جدة وضيفه النصر في «الكلاسيكو» المنتظر ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي 24 ساعة، ليصبح التوقيت يوم الأحد المقبل بدلاً من الاثنين بناء على اقتراح الجانبين، وستقام المباراة على ملعب الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة نظراً لإعادة صيانة ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 24 نقطة، والنصر السابع برصيد 20 نقطة، بعد فوز الأول على العين 2-1 والثاني على الوحدة 3-1 في الجولة 14.

على صعيد آخر، أصدرت غرفة فض المنازعات قرارين بحق نادي الاتحاد، تلزم الأخير دفع 11 مليون ريال لمصلحة نادي القادسية و3 ملايين ريال لصالح الاتفاق متأخرات من صفقتي انتقال هارون كمارا وعبدالرحمن العبود في صيف 2019، ومنحت الغرفة النادي الجداوي 30 يوماً للتنفيذ وحق الاستئناف على القرارين بحال دفع الرسوم الخاصة بذلك.

من جانبها أصدرت لجنة الانضباط قراراً بإيقاف ستيفن فانهارن المسؤول الفني في نادي الرائد 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال بعد استخدامه ألفاظاً بذيئة ضد حكم مباراة الرائد والنصر في الجولة 13.