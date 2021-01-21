نخبة دراجي العالم يشعلون منافسات طواف الإمارات فبراير المقبل

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة نخبة دراجي العالم في النسخة الثالثة من طواف الإمارات 2021 الذي سيقام خلال الفترة 21 إلى 27 فبراير 2021، ويطوف خلالها الحدث العالمي أهم معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية والطبيعية في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية، حيث يعد السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ويقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في افتتاحية سباقات موسم 2021، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وسيكون السلوفيني تاديج بوجاتشر دراج فريق الإمارات من أبرز المتنافسين على القميص الأحمر وخصوصاً بعد فوزه بطواف فرنسا للدراجات 2020، علماً بأنه احتل المركز الثاني في النسخة السابقة من طواف الإمارات، وبفارق ضئيل عن البريطاني آدم ياتس دراج فريق (اينوس جرانديريس) البريطاني، كما سينافس الشاب السلوفيني على القميص الأبيض خلال المراحل السبع لطواف الإمارات.

وسيدافع آدم ياتس عن لقب طواف الإمارات 2020 بعد أن قرر الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، اعتبار البريطاني آدم ياتس فائزاً به، رغم عدم اكمال آخر مرحلتين منه، حيث كان ياتس دراج فريق (ميتشيليتون سكوت)، يتصدر الترتيب العام بعد نهاية المرحلة الخامسة بتوقيت بلغ 20 ساعة و35 دقيقة و4 ثوان أمام السلوفيني تاديج بوجاتشر (فريق الإمارات) والكازاخستاني أليكسي لوتسينكو (أستانا).

إلى جانب ذلك، أكد البريطاني كريس فروم دراج فريق (ستارت آب نيشن) الإسرائيلي والفائز بطواف فرنسا للدراجات أربع مرات حضوره في طواف الإمارات، بعد العودة من رحلة العلاج الطويلة بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يكون البريطاني أحد الدراجين الذين سيظهرون على منصة التتويج.

وللمرة الأولى يشارك الإيطالي فيليبو جانا لاعب فريق (اينوس جرانديريس) البريطاني في طواف الإمارات، بعد موسم مثير حقق فيه أربعة انتصارات، كما سيشارك الدراج السويسري مارك هيرشي في السباق للمرة الأولى أيضاً حيث سيحرص الفائز بمرحلة في طواف فرنسا للدراجات 2020 والحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للطرق في ايمولا، على تقديم أداء قوي وخصوصاً بعد التوقيع مع فريق الإمارات بداية العام الجديد.

وللمرة الثالثة على التوالي يعلن الأسترالي كاليب ايوان دراج فريق (لوتو سودال) مشاركته في طواف الإمارات 2021، بعد حصوله على القميص الأخضر في النسخة السابقة عندما فاز بمرحلة حتا الشاقة، وكذلك تعتبر مشاركة سام بينيت دراج فريق (ديكوينك كويك ستيب) هي الثالثة أيضاً في الطواف، كما تم التأكيد أيضًا على مشاركة الفائز بالمرحلة الافتتاحية للعام الماضي باسكال أكرمان دراج فريق (بورا - هانسغروهي)، الذي سيتطلع إلى تكرار نجاحه مع عودته في جولته الثانية إلى الإمارات في فبراير المقبل، والكولومبي فرناندو جافيريا (فريق الإمارات)، الفائز بمرحلة في النسخة الأولى من الطواف، كما سيشارك ماتيو فان دي بول من فريق البسين فينيكس، للمرة الأولى في طواف الإمارات.