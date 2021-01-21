العاصفة والرئاسة يتقاسمان صدارة اليذاع في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي: عصام هجو

تواصلت فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن الخميس على ميدان المرموم والتي اشتملت على تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وذلك على مدار 13 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، وحصل الفائزون بالأشواط الستة الأولى على سيارات.

وتقاسم شعارا هجن العاصفة والرئاسة الصدارة في الأشواط الرئيسية، حيث تمكن المضمر المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي من قيادة (الشاهينية) لصدارة التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات مسجلة زمناً قدره 8:57:1 دقيقة.

وهيمنت هجن الرئاسة على الصدارة في ثاني الأشواط لليذاع البكار المهجنات حيث نجح المضمر سلطان الوهيبي في قيادة (الوثبة) إلى القمة في توقيت بلغ 8:51:5 دقيقة.

وعادت هجن العاصفة إلى القمة مجدداً من خلال الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات وذلك عن طريق (شاهين) الذي تقدم منافسيه وحصلت هجن الرئاسة على نقطتها الثانية بواسطة (سمران) الذي قاده محمد زيتون المهيري إلى صدارة اليذاع الجعدان المهجنات.

وكانت هجن العاصفة قدمت دخولاً قوياً من خلال أول أشواط الفترة الصباحية في سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً نقدياً لمسافة 6 كيلومترات، وحققت (الشاهينية) ناموس الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة توقيتاً قدره 8:59:6 دقيقة.

وبالمقابل قدم محمد زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة (جمرة) على قمة البكار المهجنات في الشوط الثاني وذلك بزمن بلغ 9:02:5 دقيقة.

وعاد ذات المضمر ليواصل الإبداع من خلال ثالث الأشواط لليذاع الجعدان المحليات وذلك بتقديمه (شاهين) لهجن الرئاسة على المركز الأول.

وتألق شعار هجن الرئاسة مجدداً من خلال رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات والذي قدم من خلاله (متعب) بقيادة سلطان الوهيبي أداءً قوياً ونجح في التربع على الصدارة.

وتوجه عبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات والشركاء في نادي دبي لسباقات الهجن بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي وراعي المهرجان على تشريف سموه لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ما أعطى فعاليات المهرجان رونقاً خاصاً وأضفى عليها الكثير من خلال الحضور، فضلاً عن كونه يثري سباقات الهجن بصفة عامة والمتابعة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة والعريقة.

وقال الفلاسي إن النصف الأول من المهرجان اكتمل وسينطلق النصف الثاني من المهرجان السبت عبر مسافة 8 كلم، كما أشاد بالتزام الجميع بضوابط وإجراءات البروتوكول الرياضي وكافة الإجراءات الاحترازية، وأشاد بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة ونادي دبي لسباقات الهجن.