عبدالله بن زايد يلتقي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في القصر الرئاسي بباريس، إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية فرنسا.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وإيمانويل بون عمق العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا وقيادتهما وتطلع البلدين الصديقين إلى تعزيزها وتطويرها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.

كما بحث سموه والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة وشراكة استراتيجية ولديهما مواقف مشتركة في العديد من المواضيع الهامة.

وأشاد سموه بالتعاون المثمر بين البلدين من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى فرنسا.