بايدن يوقع اليوم أوامر تنفيذية بشأن محاربة كورونا

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قال مسؤولون في البيت الأبيض: إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع، في وقت لاحق اليوم الخميس، سلسلة أوامر تنفيذية ترتبط بمحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستتعلق بعض هذه الأوامر بفرض وضع الكمامات في المطارات وفي وسائل معينة للنقل العام، منها الكثير من القطارات والطائرات والحافلات التي تسير بين المدن.

وقال البيت الأبيض، في بيان يتحدث عن الإستراتيجية الوطنية لإدارة بايدن في التعامل مع كوفيد-19: «يمكننا هزيمة كوفيد-19 وسنفعل ذلك. تستحق أميركا إدارة جائحة كوفيد-19 على أساس من العلم والبيانات والصحة العامة، وليس السياسة».

كما سيدلي بايدن بتصريحات علنية بشأن جهوده لمواجهة كوفيد-19.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 24 مليون شخص في الولايات المتحدة، وأودى بحياة ما يزيد على 405 آلاف، وهما أعلى حصيلتين في العالم.

ووقع بايدن على 15 إجراء تنفيذياً، أمس الأربعاء، بعد ساعات فحسب من أدائه اليمين.

وشملت الإجراءات إلزاماً بوضع الكمامات في المباني الاتحادية ووقف الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى معاودة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ وإنهاء حظر السفر إلى الولايات المتحدة من بعض الدول.

ومن بين الأوامر العشرة الجديدة، سيؤسس بايدن مجلساً لفحوص الكشف عن كوفيد-19 لتكثيف إجراء الفحوص، وسيضع بروتوكولات بشأن المسافرين الدوليين، ويوجه موارد إلى الأقليات المتضررة بشدة.

إضافة إلى ذلك، سيصدر توجيهاً اليوم يتضمن نية الانضمام إلى آلية «كوفاكس» التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة، حسبما قال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري بايدن الطبيين لمنظمة الصحة العالمية.