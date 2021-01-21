السعودية تدين وتستنكر التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 06:14 مساءً - منذ 50 دقيقة

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن “إدانة المملكة واستنكارها الشديدين” للتفجير الانتحاري المزدوج وسط العاصمة العراقية بغداد، الذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على “رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقراره”.

كما عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن “العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء”.