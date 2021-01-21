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زلزال عنيف بقوة 7.1 درجات يهز إندونيسيا

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 42 ثانية - 5:49 مساءً, 21 يناير 2021 م

ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة جزيرة سولاويسي الإندونيسية دون أن يتم تسجيل مخاطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا أن الزلزال وقع الساعة 7:23 مساء بالتوقيت المحلي (12:23 بتوقيت جرينتش)، وكان على عمق 154 كيلومترا ومركزه على بعد 134 كيلومترا شمال شرق ميلونجوان في إقليم سولاويسي الشمالية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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