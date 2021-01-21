“التعاون الإسلامي” تدين تفجيري بغداد

المناطق - وكالات

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس عن إدانتها الشديدة للتفجيرين اللذين وقعا في وسط العاصمة العراقية بغداد ما أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء بين قتلى وجرحى.

ووصف الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان صحفي التفجيرين بأنهما عمل إجرامي وإرهابي مجددا موقف المنظمة الثابت الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله.

وأعرب العثيمين عن تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة العراقية متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.