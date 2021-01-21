شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا تفجيري بغداد إلى 32 قتيلا و110 مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي ارتفاع حصيلة التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في ساحة الطيران ومنطقة الباب الشرقي وسط بغداد اليوم الخميس إلى 32 قتيلا و110 جرحى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن التميمي تأكيده أن جميع القتلى سقطوا في موقعي الانفجارين وأنه لم تحدث وفيات للجرحى داخل المؤسسات الصحية.

ومن جانبه عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد عقب التفجيرين وفقا لما ذكره بيان حكومي