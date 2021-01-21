شكرا لقرائتكم خبر عن دبي : إيقاف العروض الترفيه حتى إشعار أخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تعليق العمليات الجراحية غير الضرورية لمدة شهر مع زيادة إصابات كورونا

أمرت السلطات في إمارة دبي بتعليق العمليات الجراحية غير الضرورية لمدة شهر وإيقاف العروض الترفيهية الحية في الفنادق والمطاعم حتى إشعار آخر مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت هيئة الصحة في دبي في تعميم نُشر أمس الأربعاء إن قرار تأجيل بعض العمليات الجراحية، والذي سيسري بدءا من منتصف ليل الخميس ويمكن تمديده، يهدف إلى ضمان استعداد المنشآت الصحية للتعامل مع حالات كوفيد-19.

ومن ناحية أخرى أصدرت دائرة السياحة بدبي تعميما يعلق الأنشطة الترفيهية في الفنادق والمطاعم بعد تسجيل زيادة في المخالفات للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وزادت حالات الإصابة اليومية بالمرض في الإمارات لتتخطى ثلاثة آلاف حالة منذ 12 يناير كانون الثاني وواصلت الارتفاع حيث بلغت أمس الأربعاء 3506 حالات. وهذا المعدل هو الأعلى بين دول الخليج العربية حيث يقل المعدل اليومي عن 500 حالة يوميا.