البابا فرنسيس يدين تفجيري بغداد ويعتبرهما 'عملاً وحشياً عبثياً'

وفي برقية إلى الرئيس العراقي برهم صالح، قال البابا الذي خطط لرحلة إلى البلاد بين 5 إلى 8 آذار، إنه "واثق من أن الجميع سيواصلون العمل للتغلب على العنف بالإخاء والتضامن والسلام".

وكان 32 شخصاً قد قضوا اليوم، وأصيب 110 آخرون بجروح في تفجيرين انتحاريين في وسط بغداد.



وأوضح بيان لوزارة الداخلية العراقية أنّ انتحارياً أول فجر نفسه في سوق لبيع الملابس المستعملة في ساحة الطيران في وسط العاصمة "بعد أن ادعى أنه مريض فتجمع الناس حوله". وأضاف أنّ الانتحاري الثاني فجر نفسه "بعد تجمع الناس لنقل الضحايا الذين أصيبوا في التفجير الأول".