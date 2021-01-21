انت الان تتابع خبر هزة أرضية بقوة 5.4 في قبرص يشعر بها سكان سوريا ولبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادة وكالة "سانا" السورية للأنباء بأن هزة أرضية شدتها 5.4 درجات ضربت جزيرة قبرص شعر بها سكان اللاذقية وحمص وطرطوس ودمشق.

كما اشار مركز بحنس لرصد الزلازل، في لبنان، لموقع "النهار" أنّ "هزة بقوة 5.4 درجات مصدرها جزيرة قبرص شعر بها اللبنانيون واستمرت لثوانٍ معدودة".

