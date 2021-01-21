تحالف الفتح يحمل الاجهزة الامنية 'المسؤلية الكاملة' في القيام بواجباتها

بغداد - ياسين صفوان - ادان تحالف الفتح، اليوم الخميس، التفجيرات الدامية التي حصلت وسط العاصمة بغداد، ودعا التحالف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، "الجميع الى القيام بواجباتهم في حماية الجبهة الداخلية والوقوف بوجه الأطراف الخارجية التي دأبت على دعم الإرهاب بصور مختلفة".



فيما طالب التحالف "الحكومة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية برفع مستوى التأهب والجهوزية وتنفيذ عمليات استباقية تعالج أي خلل أمني قبل حدوثه"، مؤكدا على دعم الأجهزة الأمنية والوقوف معها وحفظ هيبتها، لافتا الى ان تلك التفجيرات ادت الى اضعاف الاجهزة الامنية واضعاف هيبتها والتعدي عليها باكثر من صورة.



وحمل التحالف "الاجهزة الامنية المسؤلية الكاملة في القيام بواجباتها الأمنية".

واستيقظت العاصمة بغداد اليوم الخميس على تفجيرين ارهابيين راح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى.