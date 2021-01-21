انت الان تتابع خبر ليدي غاغا تكشف سرّ الدبوس 'العملاق' على صدرها خلال تنصيب بايدن (صورة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أثارت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بدبوس ضخم ذهبي على صدرها خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء.
وقالت ليدي غاغا في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا".
وشاركت المغنية الأمريكية ليدي غاغا في حفل تنصيب بايدن، ونائبه، كامالا هاريس، حيث غنت النشيد الوطني الأميركي خلال مراسم التنصيب.