ليدي غاغا تكشف سرّ الدبوس 'العملاق' على صدرها خلال تنصيب بايدن (صورة)

وقالت ليدي غاغا في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا".

وشاركت المغنية الأمريكية ليدي غاغا في حفل تنصيب بايدن، ونائبه، كامالا هاريس، حيث غنت النشيد الوطني الأميركي خلال مراسم التنصيب.