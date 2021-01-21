مقتل خمسة أشخاص في حريق اندلع في أحد مباني أكبر مصنع لقاحات في العالم بغرب الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل خمسة أشخاص في حريق اندلع في أحد مباني أكبر مصنع لقاحات في العالم بغرب الهند الخميس كما أعلن مسؤولون.



وقال رئيس بلدية مدينة بوني مورليدهار موهول للصحافيين "قتل خمسة أشخاص" إثر الحريق الذي اندلع في "سيروم انستيتيوت أوف إنديا".

وعثر عمال الانقاذ على خمس جثث في المبنى الذي لا يزال قيد الانشاء بعدما تمت السيطرة على الحريق كما افادت تقارير إعلامية لكن الشركة أكدت أن انتاج اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 لم يتأثر.