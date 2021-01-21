انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا الجمعة في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ ساعة تصل إلى 55 كم/س أحياناً.



والموج في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا .. وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والثاني عند 18:36.

فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:52 والجزر الثاني عند الساعة 00:42.

أما بحر عمان يكون مضطرب الموج .. وسيحدث المد الأول عند 18:30 والمد الثاني عند الساعة 03:33 .. فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 11:32 والجزر الثاني عند الساعة 22:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 16 80 40

دبــي 23 17 70 35

الشارقة 24 13 75 35

عجمان 24 16 75 40

أم القيوين 23 12 80 40

رأس الخيمة 24 16 70 35

الفجيرة 28 19 70 25

العين 24 14 65 25

ليوا 23 13 80 30

الرويس 22 14 75 40

السلع 23 13 80 45

دلما 22 16 75 45

طنب الكبرى 23 17 80 40

طنب الصغرى 23 17 80 40

أبو موسى 23 17 80 40