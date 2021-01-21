سر الرسالة الغامضة التي تركها ترامب لـ بايدن في البيت الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس السابق دونالد ترامب ترك له رسالة في البيت الأبيض دون الكشف عن مضمونها.

وأضاف بايدن من البيت الأبيض: "الرئيس كتب رسالة لطيفة للغاية" ولأنها خاصة لن أتحدث عنها حتى أتحدث معه، لكنها كانت لطيفة".

وتسلم بايدن في حلف كبير في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأربعاء الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة مقاليد الحكم.

بدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عمله بإبطال عدد من أبرز سياسات سلفه، دونالد ترامب، وذلك بعد ساعات من أداء اليمين لتولي منصبه.

وكتب بايدن بموقع تويتر، أثناء توجهه إلى البيت الأبيض عقب تنصيبه مباشرة: "لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها".

ووقع الرئيس الجديد 15 أمرا تنفيذيا، جاء أبرزها لتعزيز مواجهة الحكومة الفيدارلية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.