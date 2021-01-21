شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: ما شهدته بطولة كأس العالم لليد من إجراءات احترازية سيتم تدريسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ما شهدته بطولة كأس العالم لليد "مصر 2021" من إجراءات احترازية سيتم تدريسه فى العالم بعد انتهاء البطولة.

وقال صبحى، ردا على تساؤلات النواب حول بيانه فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إن رئيس اللجنة الأوليمبية سيحضر الى مصر للمشاركة فى نهائى البطولة.

وحول أزمة اتحاد الكرة قال وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة العامة بقوله: سيكون هناك رد محترم قريبا على هذه الأزمة.

وأضاف الوزير، إن الاتحاد الدولى ساعد مصر فى الفترة الأولى للازمة، بقوله: مشينا مضبوط ومن خلال اللجنة الأوليمبية تحدثنا مع الاتحاد الدولى وسمح لنا بسنة ثم 4 شهور ثم مد لـ31 يناير، وتم تشكيل لجنة حوكمة بالتنسيق مع الاتحاد الدولى، ونحن نحترم النظم الدولية.

وكان بيان وزير الشباب والرياضة قد أكد مساهمة وزارته فى مواجهة الشائعات التى تتعرض لها البلاد، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة من 2018 إلى 2020 من أجل تفعيل قدرة الشباب على مواجهة الإشاعات التى تسعى إلى هدم الدولة من خلال التدريب على الأدوات التكنولوجية لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس.