لمواجهة السّلالة المتحورة من “كورونا”.. المغرب يشدّد مراقبة الموانئ والمطارات

اسماعيل عبد الحي - قرّرت السلطات المغربية تشديد مراقبتها على مستوى النقاط الحدودية البرية والجوية والبحرية و ذلك من أجل مواجهة السلالة المتحورة من فيروس كورونا وفق ما ذكرته جريدة “هسبريس” المغربية.

يأتي هذا القرار بعد إعلان المغرب عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة، بميناء طنجة المتوسط، لدى مواطن مغربي قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا الفرنسي.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و 32 وفاة خلال 24 ساعة.