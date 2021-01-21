في رسالة للأمم المتحدة.. بايدن يؤكد عزم بلاده البقاء في منظمة الصحة العالمية

اسماعيل عبد الحي - وجه الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن اليوم، الخميس 21 جانفي 2021، رسالة إلى الأمم المتحدة أكد فيها بقاء بلاده في منظمة الصحة العالمية، وهو إلغاء جديد لقرارات اتخذها سلفه الجمهوري دونالد ترمب.

ووفق ما نقلته “روسيا اليوم” قال بايدن في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على عضويتها في منظمة الصحة العالمية.

وأكد الرئيس الأمريكي للأمين العام للأمم المتحدة أنه “بهذه الرسالة، تسحب حكومة الولايات المتحدة خطاب 6 جويلية 2020 الذي ينص على أن حكومة الولايات المتحدة تنوي الانسحاب من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من 6 جويلية 2021. وتعتزم الولايات المتحدة البقاء عضوا في منظمة الصحة العالمية”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قد أكد في جويلية من العام الماضي، أن بلاده تعتزم الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب آنذاك إن بلاده تنهي علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية وتمويلها لأن المنظمة “رفضت تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”، واتهمها بالتستر على حجم وباء فيروس كورونا لمصلحة الصين.