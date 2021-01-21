بعد غرق 43 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، منظمات تطالب بالتحرّك لتحسين عمليات الانقاذ في المتوسط

اسماعيل عبد الحي - عبرت كل من منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة عن شعورهما بالأسف لغرق 43 مهاجراً قبالة السواحل الليبية أول أمس الثلاثاء.

ووفق ما ذكرته وكالة “أكي” الإيطالية للأنباء، أشارت المنظمتان في بيان إلى انقاذ عشرة أشخاص ممن كانوا موجودين على متن القارب الغارق، تمت اعادتهم إلى مدينة زوارة الليبية الساحلية.

وأشار البيان إلى أن الناجين من الغرق يحملون جنسيات ساحل العاج، نيجريا، غانا وغامبيا، مبيناً أن طواقم منظمة الهجرة الدولية تقدم لهم مساعدات عاجلة مثل الدواء والغداء.

وبحسب شهادات الناجين جميع الغرقى هم من الرجال القادمين من دول شرق أفريقيا.

وطالبت منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي للتحرك بشكل طارئ لتغيير الوضع وتحسين مستوى البحث والإنقاذ في المتوسط،.

و ذكّرت المنظمتان الدوليتان بالظروف “بالغة السوء” التي يعيشها المهاجرون في ليبيا، في ظل استمرار “عمليات الاعتقال التعسفي والخطف للحصول على فدية وسوء المعاملة.