باكستان تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح كورونا من الصين



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، اليوم الخميس، أن بلاده سوف تحصل على نصف مليون جرعة من لقاح «كوفيد-19» من جارتها وحليفتها الصين الشهر الجاري.

وقال قرشي: «أريد إطلاع الأمة على الأنباء الجيدة أن الصين تعهدت بالتسليم الفوري لـ500 ألف جرعة من اللقاح لباكستان بحلول 31 يناير».

تحدث قرشي لنظيره الصيني وانج يي في الوقت الذي يزداد فيه الضغط على الحكومة لإصدار طلب شراء لاستيراد أحد اللقاحات المتاحة، فيما تواصل الجائحة الانتشار في البلاد.

وأقرت هيئة تنظيم الدواء الباكستانية، الأسبوع الماضي، استخدام اللقاحين اللذين أنتجتهما شركتا أسترازينيكا الأوروبية وسينوفارم الصينية.

وتركت الحكومة المسألة للقطاع الخاص لاستيراد لقاح أسترازينيكا وهو ما قد يستغرق شهوراً، بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.



