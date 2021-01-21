ميركل: هناك مجال أوسع للتوافق السياسي مع الرئيس بايدن



ابوظبي - سيف اليزيد - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إن هناك مجالاً أوسع بكثير للتوافق السياسي بين ألمانيا والولايات المتحدة بعد تنصيب جو بايدن رئيساً.

وتابعت ميركل، قائلة في مؤتمر صحفي: «هذا واضح من النظر فقط إلى الأوامر التنفيذية التي وقعها أمس»، مضيفة أن هذا لا يعني بالضرورة اتفاق برلين وواشنطن في كل شيء.

وقالت: إن مناقشات ستُجرى بشأن أفضل السبل التي يمكن للبلدين بها دفع مصالحهما الخاصة للأمام، وإن ألمانيا وأيضاً الاتحاد الأوروبي سيتحملان مسؤولية أكبر، دبلوماسياً وعسكرياً.