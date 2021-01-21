قرقاش: نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 04:22 مساءً - منذ 31 دقيقة

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بلاده تصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر.

وفي تغريدة على تويتر، أضاف قرقاش: “من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل”.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية: “نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات”.

ولا تتوانى دولة الإمارت في السعي إلى نشر ثقافة التسامح والسلام سواء في المنطقة أو دوليا سواء بالوساطة أو المبادرات التي تسهم في رأب الصدع والجنوح إلى السلم، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.