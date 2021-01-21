مقتل 3 من عناصر النظام بانفجار عبوة ناسفة شرق سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 04:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان،بمقتل 3 من عناصر النظام السوري وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة شرقي محافظة حمص في شرق سوريا.

وذكر المرصد، الخميس، أن عبوة ناسفة انفجرت بعناصر لقوات النظام على طريق تدمر، ما أدى لمقتل 3 عناصر وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن الطائرات الحربية الروسية شنت أكثر من 20 غارة جوية على البادية السورية، فيما لا تزال تتواصل العمليات العسكرية ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية.

وكان مسلحو داعش قد تمكنوا من قتل 8 عناصر من النظام السوري والميليشيات المتحالفة وجرح 11 عنصر آخرين في هجوم وقع منتصف الشهر الماضي معه في محافظة دير الزور، وعلى إثر ذلك أرسلت القوات الحكومية ولواء القدس تعزيزات إلى المنطقة وبدأت حملة تمشيط بحثاً عن خلايا للتنظيم.

ويصعد التنظيم الإرهابي في الآونة الأخيرة من وتيرة هجماته على قوات النظام، ما يعكس وفق محللين صعوبة القضاء نهائيا على خلاياه التي تنشط في البادية السورية الممتدة من شرق محافظة حمص في وسط البلاد وصولا إلى أقصى شرق محافظة دير الزور .

وفي نهاية الشهر الماضي، تبنى التنظيم هجوما على حافلة في دير الزور، أودى بحياة 39 عنصرا على الأقل من قوات النظام، بينهم ثمانية ضباط

ومع ازدياد وتيرة هجمات التنظيم، تحولت البادية السورية إلى مسرح لاشتباكات خصوصا بين داعش وقوات النظام المدعومة من روسيا

ووثق المرصد منذ مارس 2019، مقتل أكثر من 1205 عنصرا من قوات النظام فضلا عن أكثر من 630 متشددا جراء تلك المعارك.

وأسفر النزاع في سوريا منذ اندلاعه في العام 2011، عن أكثر من 387 ألف قتيل، وأدى الى استنزاف البنى التحتية والاقتصاد، عدا عن تشريد أكثر من ستة ملايين سوري داخل البلاد، وتهجير 5,5 ملايين خارجها، وفق الأمم المتحدة.