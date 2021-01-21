السعودية: تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديهم موعد

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديهم موعد مسبق وأنه يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي.



وأوضح حساب متحدث "الصحة" على "تويتر" أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق.

وأضاف المتحدث: يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق "صحتي". وإذا كان لديكم موعد "الجرعة الثانية" ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356775 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357337 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6342 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2096 والحالات الحرجة 326 حالة.