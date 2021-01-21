تراجع أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 53.12 دولار للبرميل، بعد يومين من المكاسب التي حققها الخام بفضل توقعات بإنفاق ضخم للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 55.92 دولار للبرميل.