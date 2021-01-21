تقديم 84919 جرعة من لقاح كورونا في الإمارات خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تقديم 84,919 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجت التي تم تقديمها حتى اليوم 2,246,069 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 22.71 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح #كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19