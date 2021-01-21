الجيش العراقي يكشف تفاصيل تفجيري بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تفاصيل التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد في وقت سابق، الخميس، وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وقال المتحدث العراقي إن منفذ التفجير الأول في بغداد طلب المساعدة من المارة ليجمع أكبر عدد من الناس حوله وفجر نفسه وسطهم .

وأشار إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض وقضت على عدد كبير من عناصر تنظيم داعش في الـ10 أيام الماضية، مشيرا إلى أن تنظيم داعش يحاول الآن نقل بعض عناصره إلى بلادنا من سوريا.

وشدد كذلك على أن تنظيم داعش ما زال موجود في بلادنا وإمكانية الضغط عليه مستمرة.

وأودى التفجير المزدوج، وهو الأعنف منذ أكثر من 18 شهرا ببغداد بحياة ما لا يقل عن 32 شخصا وأصاب 110 آخرين، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.