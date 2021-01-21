حفتر يلتقي بوفد استخباراتي إيطالي.. الهجرة والإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، التعاون مع إيطاليا في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

واستقبل المشير حفتر، الخميس، وفداً من الحكومة الإيطالية برئاسة، جيوفاني كارافيلي، المدير العام لوكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية، في مقر القيادة العامة للجيش بالرجمة.



وناقش الطرفان، بحسب بيان للقيادة العامة للجيش، أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتعزيز العلاقات بين الطرفين.





كما ناقش الجانبان سبل التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإجراءات الواجب اتخاذها لمحاربة هذه الظواهر والقضاء عليها .



من جانبه، أكد الوفد الإيطالي دع روما الكامل لاستقرار ليبيا والعملية السياسية تمهيداً لإجراء انتخابات نهاية هذا العام، مشددا على دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 وتوحيد المؤسسات في ليبيا والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة.

وأثنى حفتر على جهود الحكومة الإيطالية التي تبذلها للوقوف بجانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب ودعم استقراره سياسياً واقتصادياً.





والشهر الماضي، أفرجت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، عن الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي، وذلك خلال زيارة رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، إلى الرجمة للقاء خليفة حفتر، قائد الجيش.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، احتجز الجيش الليبي 18 بحارا إيطاليا مع زورقهم بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.