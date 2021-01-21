هجوم الباب الشرقي.. التفجيرات تعود إلى بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العشرات بين قتيل وجريح في حصيلة أولية خلفها تفجير انتحاري مزدوج استهدف منطقة مكتظة بالمارة في الباب الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد.

تفجيرات بغداد.. إدانات واسعة ودعم للعراق ضد الإرهاب

الأكبر منذ 18 شهرا.. 28 قتيلا و70 جريحا في تفجير بوسط بغداد

مصادر عراقية قالت إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عند ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي، أعقبه تفجير لانتحاري آخر على بعد أمتار من مكان التفجير الأول، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفيات وإخلاء جثث القتلى.

وزارة الصحة العراقية، أصدرت بيانا أعلنت فيه وضع مستشفيات بغداد كافة على أهبة الاستعداد واستنفار الأطقم الطبية لإغاثة جرحى الانفجار وتقديم العلاج اللازم لهم.

ويعد هذا التفجير الأول من نوعه في العاصمة بغداد منذ أكثر من أربع سنوات.