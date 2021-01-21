محمد بن زايد: نتطلع للعمل مع بايدن لدعم السلام بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إنه يتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على تويتر: "تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء".

وأعرب عن تطلعه "للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأمس الأربعاء، أدى بايدن اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية الـ46، وذلك خلال مراسم تنصيب في ظل احتياطات أمنية وصحية استثنائية غير مسبوقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كما أدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة اليمين الدستورية كنائبة للرئيس بايدن.



وحضر حفل التنصيب الرؤساء السابقون للولايات المتحدة منذ عام 1990، بيل كلينتون وزوجته هيلاري؛ جورج بوش وزوجته لورا؛ باراك أوباما وزوجته ميشيل ونائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، وعدد كبير من كبار المسؤولين والنواب وسفراء الدول لدى أمريكا وغيرهم من كبار الشخصيات.