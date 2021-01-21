الإمارات تدين بشدة تفجيري بغداد: عمل إجرامي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات بشدة، الخميس، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا سوقا في العاصمة العراقية بغداد، وأديا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي التفجير الانتحاري المزدوج، الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد، اليوم، إدانات عربية ودولية واسعة.

وأودى التفجير، الأعنف منذ أكثر من 18 شهرا ببغداد، بحياة ما لا يقل عن 28 شخصا وأصيب 70 آخرون، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.