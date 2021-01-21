(فلاي دبي) تستأنف رحلاتها إلى قطر اعتبارا من 26 يناير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت شركة (طيران فلاي) دبي اليوم الخميس استئناف رحلاتها إلى قطر بواقع رحلتين يوميا من مطار دبي الدولي إلى مطار حمد الدولي اعتبارا من 26 يناير الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث في بيان ان القرار جاء لتلبية الطلب المتوقع معربا عن امله ان تتمكن الشركة في الاستمرار بنمو رحلاتها في المستقبل القريب.

وأضاف ان التذاكر متاحة للحجز اعتبارا من اليوم على موقع الشركة الإلكتروني مشددا على ضرورة التزام جميع المسافرين بالاجراءات الصحية الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) من لبس الكمام وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي في كافة المرافق.

يذكر ان شركة الاتحاد للطيران ومقرها الرئيسي العاصمة أبوظبي أعلنت امس أنها ستعاود تسيير رحلات مباشرة إلى الدوحة من شهر فبراير المقبل.