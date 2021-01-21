طيران الإمارات تعيد تشغيل رحلاتها إلى 3 وجهات في أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الخميس، عن إعادة تشغيل رحلاتها من وإلى 3 وجهات في أستراليا.



وقالت الناقلة في بيان: "تستأنف طيران الإمارات رحلات الركاب إلى سيدني اعتباراً من 25 يناير، وإلى ملبورن في 26 يناير، وإلى بريسبان اعتباراً من 28 يناير".

وتستمر رحلات الركاب بين دبي وبرث (عاصمة ولاية أستراليا الغربية)، وكذلك عمليات الشحن إلى جميع النقاط الأسترالية كما هو مقرر.

وأضافت طيران الإمارات: "نأسف للإزعاج الذي سبب لعملائنا في الفترة التي اضطررنا فيها إلى تعليق خدماتنا مؤقتًاً".

وأفادت الناقلة بأن الوباء جعل الطيران الدولي صعبًا للغاية، وقد أضافت القيود والمتطلبات الديناميكية التي تنفذها سلطات الولايات المختلفة في أستراليا التعقيد والعبء على عملياتها. ما قادها إلى إلى تعليق خدمات الركاب مؤقتًا أثناء تعاملنا مع مختلف أصحاب المصلحة فيما يتعلق ببروتوكولات الطاقم والتفاصيل التشغيلية الأخرى