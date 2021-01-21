شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقديم 84919 جرعة من لقاح كورونا في الإمارات خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تقديم 84,919 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجت التي تم تقديمها حتى اليوم 2,246,069 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 22.71 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح #كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19