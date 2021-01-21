وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي التعاون الثنائي والقضايا المتصلة بالملف الإنساني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا المتصلة بالملف الإنساني وجهود الحكومة لتحقيق السلام في اليمن.



واشاد وزير الخارجية، بالعلاقات التاريخية بين اليمن وهولندا والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود..معرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه هولندا لليمن خاصة في الجانب الانساني..لافتاً الى أن الكارثة الإنسانية في اليمن من صنع الانسان وتقف ورائها مليشيا الحوثي الارهابية..موضحاً بأن عدم تحميل المجتمع الدولي تلك المليشيا المسؤولية عن المأساة الانسانية لا يساعد على حل المشكلة بصورة جذرية.

ونوه الوزير بن مبارك، بأهمية دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن..مؤكداً على الاستقلالية والمهنية في عمل اللجنة.

وأشار وزير الخارجية، الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لجهود العمل الإنساني خاصة بعد التصنيف المستحق لمليشيا الحوثي كجماعة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الامريكية..متطرقاً الى العراقيل التي تعمدت مليشيا الحوثي وبشكل ممنهج وضعها خلال السنوات الماضية أمام المنظمات العاملة في المجال الإنساني مما ساهم في تفاقم المأساة الإنسانية..مؤكداً التزام الحكومة بالعمل على تحقيق السلام وانهاء الانقلاب والمأساة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الحوثية الارهابية.

من جانبه قدم وزير الخارجية الهولندي، تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي..مؤكداً التزام بلاده للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية والمساعدة على إيجاد حل سياسي للازمة.