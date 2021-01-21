شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ جو بايدن بتوليه الرئاسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالرئاسة. وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «تمنياتنا للرئيس جو بايدن بالتوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء.. ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط».