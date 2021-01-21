شكرا لقرائتكم خبر عن بكين بنبرة تفاؤلٍ تجاه بايدن: «الملائكة يمكنهم التغلب على قوى الشر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

أبدت الصين قدراً من التفاؤل تجاه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، وقالت إن «الملائكة الرحماء يمكنهم الانتصار على قوى الشر»، وهونت من العوامل المسببة للتوتر الناتجة عن جَوٍّ سممته الفترة التي قضاها دونالد ترامب في الرئاسة.

وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت بشدة خلال عهد ترامب، ومن المتوقع أن يواصل بايدن الذي تولى الرئاسة يوم الأربعاء الضغط على بكين؛ لكنه سيفعل ذلك بأسلوب تقليدي بمشاركة أطراف متعددة.

وقالت هوا تشونينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: «في السنوات الأخيرة زرعت إدارة ترامب وبخاصة -وزير الخارجية السابق مايك بومبيو- ألغاماً كثيرة جداً يتعين إزالتها، وأحرقت جسوراً كثيرة من الضروري إعادة بنائها، وأتلفت طرقاً كثيرة يجب إصلاحها».

وأضافت في إفادتها الصحفية اليومية الخميس: «أعتقد أنه إذا بذل البلدان هذا الجهد؛ فمن الممكن أن تنتصر الملائكة الرحماء على قوى الشر».

وقد حضر سفير تايوان الفعلي في الولايات المتحدة حفل تنصيب رئيس أمريكي لأول مرة بدعوة رسمية الأربعاء؛ في إشارة إلى أن إدارة الرئيس الجديد ستواصل سياسة ترامب في دعم جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً منها.

ويوم الأربعاء وصفت إدارة بايدن تحرك الصين لفرض عقوبات على مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه «غير مثمر وتهكمي».

وسُئلت المتحدثة باسم الخارجية الصينية عن هذين الأمرين؛ فدافعت عن العقوبات وأكدت معارضة الصين لأي اتصال رسمي بين واشنطن وتايوان، وأضافت أن بكين سترد على أي خطوات للمساس بسيادتها أو مصالحها؛ لكنها حثت أيضاً على التعاون والتفاهم بين الجانبين.