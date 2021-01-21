نخبة أبطال العالم يشاركون في بطولة دبي لتنس الشاطئية

تنطلق عند الساعة العاشرة صباح الجمعة منافسات بطولة دبي لتنس الشاطئية BT50 بنسختها الثانية والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي ومجلس دبي الرياضي، وتقام بالتعاون مع مجموعة الحبتور الدولية في فندق حبتور جراند وشركة إم باور للخدمات الرياضية في منطقة الميناء السياحي في دبي، وتبلغ جوائزها 4000 دولار، وتختتم مساء السبت. ويأتي تنظيم البطولة التي ستستمر ليومين بعد نجاح بطولة ITF BT10 التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي في فندق حبتور جراند أيضاً.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 32 دولة، أبرزها المغرب وإيطاليا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والهند وهولندا والإمارات وإسبانيا وإيطاليا منهم ثلاثة لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل على العالم في تنس الشاطئية وهم كل من الإسباني أنتوني راموس والروسي نيكيتا بورماكين والفنزويلي رامو غويديز والثنائي الهولندي جويري ايرتنر وبوغ والثنائي البورتوريكي فلاديمير هلموت وخافيير مينديز والثنائي المغربي عدنان شمالي وعلاء الدين شمالي وأيضاً وليد محدوني وأيمن كاواجي.

ويمثل الإمارات اللاعب عمر البستكي ولاعبون آخرون، ويشرف عليها الحكم العام العراقي ميثم محمد حسين.

وأسهمت رؤية اتحاد الإمارات للتنس باستثمار البنى التحتية المميزة في الدولة في انتشار سريع لرياضة تنس الشاطئية بشكل واسع مما سيساهم بنقلة نوعية في ممارستها تمهيداً لتطورها بشكل يسمح لإقامة بطولات عديدة.

وأكدت عضو أم باور الرياضية المغربية صفاء باهمان، أن البطولة ستنظم وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة رسمياً، وسيتم استكمال كافة الأمور التنظيمية لتظهر البطولة بصورة مميزة، مشيرة إلى أنه تم تأمين جميع أساليب النجاح المبكر، وأشارت إلى أن أبطال العالم الذين سيشاركون في البطولة متشوقون لمشاركتهم، خصوصاً أن البطولة تتزامن مع موسم السياحة الشتوية في الإمارات.

